Tempo stabile con condizioni in prevalenza soleggiate e temperature pienamente estive. Questo il quadro meteo per l’ìnizio di settimana in Emilia Romagna dagli esperti di 3bMeteo.

Nel piacentino – le previsioni Arpae – sia lunedì 28 che martedì 29 giugno il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temperature che in pianura potranno raggiungere i 35 gradi. Anche mercoledì e giovedì si manterranno condizioni di tempo stabile con temperature elevate; nella giornata di venerdì, per la flessione del promontorio anticiclonico e l’ingresso di correnti atlantiche più fresche si potrà avere una diminuzione delle temperature e la possibilità di rovesci temporaleschi sui rilievi.

In seguito, nella giornata di sabato correnti nord-occidentali potranno ripristinare condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature stazionarie o in lieve e locale aumento.