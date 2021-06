“Intrecci – Io, tu e gli altri”, la prima del cortometraggio per #EstateFarnese

Prosegue la rassegna #EstateFarnese, stasera 11 giugno alle 21 nel cortile di palazzo Farnese a Piacenza. con la prima nazionale del cortometraggio “Intrecci – Io, tu e gli altri”.

Si tratta di un progetto cinematografico d’inclusione sociale e scolastica e di promozione della cittadinanza attiva tra i giovani, un percorso innovativo sul tema della relazione tra giovani che presentano condizioni di disabilità intellettiva e autismo, sensoriale e fisica, persone con disturbi psichiatrici e i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.

Questo per favorire sia nell’ambito scolastico che extrascolastico una reale integrazione, attraverso lo sviluppo di relazioni di reciprocità e la nascita di nuove amicizie, che realizzi concretamente un aumento del benessere per una migliore qualità di vita di tutti i giovani e in particolare per i soggetti più fragili. Il tema della relazione e dell’amicizia, attraverso la condivisione di passioni comuni, nasce a seguito della positiva esperienza che la Rete di Associazioni ha condiviso nel precedente progetto regionale Comunicando in scena.

Tra i protagonisti dell’evento, i ragazzi delle Associazioni coinvolte e Aurelie Dauphin, acrobata del Cirque du Soleil. Presentano Mauro Mozzani e Agostino Bossi di Manicomics Teatro

Al centro della serata è la proiezione del cortometraggio “Intrecci – Io, tu e gli altri” che sarà preceduta da un collage di performance multidisciplinari presentate dai ragazzi delle associazioni coinvolte, accompagnati da artisti professionisti.

Le poesie che verranno lette sono state scritte ed interpretate dai ragazzi de “La Matita Parlante” e si intrecceranno alle acrobazie di Aurelie Dauphin, artista del Cirque du Soleil, mentre le danze e i ritmi tribali dei giovani dell’AS.SO.FA si alterneranno ai momenti comici degli attori di Manicomics Teatro e agli interventi dell’Ass. Concorto.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano, e con collaborazione di CSV Emilia sede di Piacenza – ANGSA Piacenza – La Matita Parlante APS – Ass. Fuori Serie APS Liceo Artistico Statale B.Cassinari (Pc) – Scuola sec. Iº grado F. Petrarca (Pontenure), Ass. Concorto APS e Manicomics Teatro pscrl.