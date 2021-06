“Investito” dall’auto parcheggiata nel box, ferito a una gamba

Soccorsi in azione nel pomeriggio di sabato 26 giugno in città per un anziano che si è ferito dopo aver posteggiato l’auto nel box di casa.

E’ accaduto nei pressi di via Campo Sportivo Vecchio: pare che dopo aver parcheggiato ed essere sceso dalla vettura, questa si sarebbe mossa schiacciandogli la gamba.

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa, l’auto medica del 118 e i vigili del fuoco, per soccorrerlo e condurlo all’ospedale di Piacenza. Presente anche la polizia locale.