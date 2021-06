Italiani Assoluti, in gara anche l’Atletica Piacenza

Anche diversi atleti dell’Atletica Piacenza ai Campionati Italiani Assoluti, in programma dal 25 al 27 giugno allo Stadio Quercia di Rovereto (Trento).

Secondo quanto comunicato dalla società, in gara ci saranno: Lorenzo Cesena nei 400hs; Eleonora Nervetti nei 100 e 200; Rebecca Cravedi nei 200; Chiara Dallavalle, Chiara Rossetti e Vittoria Ferrari compagne di Rebecca Cravedi nella 4×100. Assenti per scelta tecnica Andrea Dallavalle e Emma Casati. Le gare saranno in parte trasmesse su RaiSport o, quando non coperte, su http://www.atletica.tv/

SCARICA IL PROGRAMMA