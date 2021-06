Itas Volley Academy si arrende alla corazzata Sassuolo (0-3) alle semifinali under 19

L’ITAS VAP, nonostante un’ottima prestazione, cede il passo a Sassuolo e viene eliminata dalle Final Four regionali Under 19, nel match disputato domenica 27 giugno, al termine di una partita degna di una semifinale regionale, contraddistinta da un ritmo molto alto e da gesti tecnici di classe.

Le piacentine lottano contro i pronostici che le vedono ovviamente sfavorite contro una corazzata che può vantare in campo la presenza di 4 giocatrici di serie A2. Nel primo parziale la VAP impiegano qualche minuto prima di abituarsi al ritmo e alle giocate delle avversarie e così Sassuolo si aggiudica il set senza troppa fatica. Nel secondo set le ragazze di coach Sazzi lottano con molto più coraggio e mettono in seria difficoltà le rivali: la ricezione è più solida e le schiacciartici trovano qualche muro vincente e traiettorie efficaci in attacco. Purtroppo due errori al servizio sul finale riportano in partita Sassuolo che riesce ad aggiudicarsi anche il secondo parziale. L’ITAS VAP non si arrende nonostante lo svantaggio e anche nel terzo set lotta con grinta su ogni pallone creando grossi problemi alle Green Warriors le quali però, grazie a individualità di grande valore, riescono a trovare il momento giusto per “pungere” le piacentine.

Non bastano il tanto cuore e il bel gioco messi in mostra da una Volley Academy Piacenza che deve arrendersi alla superiorità di Sassuolo. MVP l’opposto Chiara Sesenna.

ITAS VOLLEY ACADEMY PIACENZA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 0-3 (15-25; 22-25; 20-25)

ITAS VAP: Romanin 1, Sesenna 16, Masotti, Gilioli (C) 2, Camurri 4, Boni, Cecchini 1, Kraja, Sabatelli, Nicolini 6, Corradi, Cicola 6, Crisafulli (L1), Boselli (L2).Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Zojzi 12, Bisegna 3, Pasquino 3, Reggiani 3, Cangini, Fornari 4, Ragazza (C) 9, Ferrari, Antropova 21, Ariss, Couchond, Tassini, Pelloni (L1), Borlengo (L2).Allenatori: Venco – Capra