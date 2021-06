La Bakery basket vola in serie A2, battuta Livorno (69-60)

Bakery Piacenza – Libertas Livorno 69-60. E’ il risultato della finale play off, gara 5, disputata al Palanguissola davanti al pubbico dei tifosi biancorossi. Che hanno sospinto i ragazzi di coach Campanella all’impresa all’ultimo match della serie contro Livorno.

Un successo che premia la società del patron Beccari e corona una stagione vissuta sempre al vertice.

Una Bakery da serie A! Siamo tornati

La stagione 2021/2022 la Bakery Piacenza la disputerà in Serie A2. E’ una grande vittoria quella dei biancorossi in Gara 5, sempre in vantaggio e gestita in maniera perfetta per tutti i 40 minuti.

69-60 è il parziale finale, con un grande Perin da 21 punti, seguito da Vico e Sacchettini con 14. I biancorossi vengono con promossi con merito dopo una stagione giocata in maniera egregia, con solo 5 sconfitte subite.

Non poteva iniziare nel migliore dei modi Gara 5 per i biancorossi, avanti 14-0 dopo la prima metà di periodo. Le triple di Vico e Perin sono gli artefici della partenza razzo Bakery, che costringe al timeout uno sconsolato Garelli. I primi punti granato arrivano dalla mano di Ammannato, cogliendo però la risposta immediata di Sacchettini che piazza il +14. Nel finale si fa spazio Ricci che accorcia il parziale fino al 21-14, rispondendo alla schiacciata di Udom.

La Bakery rimane concentrata e continua ad amministrare il match grazie ai punti di uno scatenato Vico. Ammannato non ci sta e si carica la squadra sulle spalle con una tripla e un appoggio al ferro, portando la Libertas a 9 lunghezze dai padroni di casa. Nel finale di quarto, si riaccende Sacchettini, accompagnato dalla tripla di Pedroni che fa esplodere il PalaBakery a +18. I biancorossi volano sulle ali dell’entusiasmo e con uno sprint di Vico prima della sirena, Piacenza entra negli spogliatoi sul 48-29.

Polveri bagnate nel terzo quarto all’inizio della ripresa, con Livorno alla disperata necessità di rientrare in partita. I biancorossi segnano solo sei punti nel terzo quarto, andando a subire i colpi di Ammannato e Ricci che in breve riportano gli ospiti in partita. Birindelli chiama la carica con il +14 ma dall’altra parte c’è un super Casella che ne fa sei di fila e Ammanato che non fallisce la tripla del -9 sulla sirena: 54-45 a 10 minuti dal termine della finale.

La Libertas è molto aggressiva e ad inizio ultimo quarto, capitan Forti è fuori dopo cinque falli. Lo segue anche il compagno Marchini, scatenando la furia di Perin che infila in volo il 57-47. Ricci è l’uomo più pericoloso, portando la contesa a due possessi a cinque minuti dal termine. Nel momento del bisogno, c’è bisogno del supereroe: è Marco Perin, con una tripla spettacolare che caccia le streghe dal palazzetto ed indirizza il match verso il finale desiderato. Livorno non ne ha più e la Bakery vola sulle note del tifo biancorosso fino alla sirena finale: i biancorossi ritornano in Serie A2 dopo due anni, 69-60 il parziale finale.

Bakery Piacenza-Libertas Livorno 69-60 (21-14; 48-29; 54-45)

Bakery Piacenza: Pedroni 4, Guerra NE, Perin 21, Vico 14, Planezio, Czumbel, Sacchettini 14, Birindelli 4, El Agbani NE, Udom 11, Gambarota 1; All. Campanella

Libertas Livorno: Del Monte NE, Ammannato 14, Mancini NE, Forti 2, Toniato 11, Castelli, Ricci 13, Vivone NE, Salvadori, Bonaccorsi, Casella 18, Marchini 2; All. Garelli

Bakery Piacenza promossa in A2; le congratulazioni del Sindaco Barbieri e dell’Assessore Cavalli

“Straordinario risultato che corona una stagione fantastica e che premia nel migliore dei modi il grande impegno del Presidente Marco Beccari e dei suoi collaboratori, e le grandi qualità dei giocatori, dell’allenatore Federico Campanella e dello staff tecnico della Bakery Basket”.

Così il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli esprimono “l’emozione e l’orgoglio di tutta la città” per il decisivo successo della Bakery Basket in Gara 5 contro Livorno, in un Palazzetto traboccante entusiasmo, che vale la promozione in Serie A2.

“Con la sua trionfale cavalcata – aggiungono Barbieri e Cavalli – la Bakery ha saputo accendere l’entusiasmo della città, portando in alto il nome di Piacenza nei palazzetti di tutta Italia e riempiendoci di orgoglio. Al Presidente Beccari, alla società e alla squadra rinnoviamo le più vive congratulazioni, in attesa di poter festeggiare insieme così come l’impresa merita”.