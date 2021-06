Ladri scatenati nei campi, “In pochi giorni rubati oltre 10 satellitari, servono più controlli”

“Non ne possiamo più. In pochi giorni le aziende agricole del Piacentino sono state prese d’assalto dai ladri, che puntano principalmente a rubare i nostri satellitari”.

A lanciare l’allarme è Daniele Brunelli, trattorista e social media manager della pagina social Trattoristi Piacentini. I satellitari hanno un elevato valore: il loro costo si aggira tra i 15 e i 20mila euro. Ma non è solo una questione di soldi, fa presente Brunelli, quanto il loro essere uno strumento indispensabile per la gestione del lavoro nei campi, per la gestione della semina e altre attività di agricoltura di precisione. I furti, nelle aziende agricole, non sono forse una novità, a farne le spese furgoni, attrezzature varie, gasolio e ora, nuove strumentazioni tecnologiche. Il fenomeno però negli ultimi 10 giorni si è intensificato: a farne le spese realtà produttive di Cortemaggiore, Carpaneto, San Giorgio, Roveleto e Rottofreno, fa sapere sempre Brunelli.

L’ultimo tentativo – non andato a segno – risale alla scorsa notte, quella tra del 3 giugno. In un video si vedono due persone che, una volta accortesi della telecamera, si calano il cappuccio in testa e si allontanano. “Chiediamo di intensificare i controlli – conclude Brunelli – non possiamo andare avanti in questo modo”.