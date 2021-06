Lavori edili in viale S. Ambrogio, modifiche alla viabilità

Per consentire l’installazione di una gru di cantiere, dalle ore 5 del mattino di venerdì 2 luglio sino alle 12 di sabato 3, nel tratto di viale S. Ambrogio a Piacenza tra le intersezioni con vicolo del Guazzo e via delle Fornaci sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, nonché inibito il passaggio di pedoni e velocipedi.

Negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica, inoltre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Nella fase operativa dei lavori edili, dalle ore 5 di venerdì 2 luglio sino al 31 dicembre prossimo, nel tratto di viale S. Ambrogio tra i civici 15 e 17, segnalato da appositi cartelli, sarà vietata la sosta.