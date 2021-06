Lavori in via Bandini e via Ottolenghi, cambia la viabilità

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione di un tratto di rete fognaria, fino alle ore 24 di martedì 15 giugno, in via Bandini, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei i residenti e dei possessori di autorimesse, i quali potranno circolare secondo le fasi del cantiere di lavoro).

Inoltre, per garantire lo svolgimento di interventi di riqualificazione stradale, fino alle ore 20 di venerdì 18 giugno, in via Ottolenghi, nel tratto in prossimità dell’incrocio con via Arata, sono istituiti il divieto di circolazione (con esclusione però degli accedenti al parcheggio della scuola materna) e l’inversione del senso unico di marcia, con direzione da via Varazzani a via Maruffi, ad uso esclusivo dei residenti. Il servizio di trasporto pubblico locale osserverà percorsi alternativi, mentre i veicoli privati osserveranno le deviazioni indicate in loco verso via Guerzoni e via Foresti.