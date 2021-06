Lavori in via Benedettine, modifiche alla viabilità dal 28 giugno fino al 3 luglio

L’amministrazione comunale di Piacenza informa che per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione stradale nel tratto di via Benedettine compreso tra via Giordano Bruno e viale Abbadia, dalle ore 7 di lunedì 28 giugno, sino a sabato 3 luglio, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità nella zona.

Nel tratto di via Benedettine interessato dall’intervento sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli, con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Contestualmente, in viale Abbadia sarà istituito il senso unico di marcia, con direzione consentita da via Benedettine a via Alberoni, con la sola eccezione dei residenti che potranno percorrere la strada in entrambi i sensi. In via Abbondanza, invece, sarà invertito l’attuale senso di marcia, consentendo il transito da viale S. Ambrogio verso via Trebbiola.