Lavori in via Emilia, dal 15 deviazione in via Einaudi per chi arriva da San Nicolò

Per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale, dalle 6.30 del mattino di martedì 15 giugno alle ore 20 del 30 giugno prossimo, nel tratto di via Emilia Pavese compreso tra il civico 188 – in località S. Antonio – e l’intersezione con via Bentelli sarà istituito il senso unico di marcia, con direzione in uscita dalla città verso San Nicolò. Ai soli mezzi del trasporto pubblico locale sarà consentito il transito in entrambe le direzioni.

I veicoli provenienti da San Nicolò e diretti verso la città avranno l’obbligo di svolta a destra verso via Einaudi.

Contestualmente, nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica di cantiere sarà in vigore il divieto di sosta, con rimozione forzata.

Qualora l’intervento dovesse concludersi in anticipo sui tempi previsti, verrà ripristinata immediatamente la consueta viabilità.