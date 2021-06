Lavori lungo le strade provinciali, le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità in programma nei prossimi giorni lungo le strade provinciali

PROVINCIALE 60 DI CROCE – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono previsti lavori relativi alla ripresa della pavimentazione bituminosa nel tratto tra le località Croce e Case Gazzoli lungo la Strada Provinciale n. 60 di Croce tra i comuni di Pianello Val Tidone e Piozzano. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di ogni giorno lavorativo, per il periodo dal 21.06.2021 al 25.06.2021, nel tratto compreso tra le località Croce e Case Gazzoli, lungo la strada provinciale n. 60 di Croce.

PROVINCIALE 28 DI GOSSOLENGO – Per lavori di apertura di due pozzetti in banchina/carreggiata lungo la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo, collocati nel tratto compreso fra le progressive km 3+600 (Comune di Piacenza) e km 3+800 (Comune di Gossolengo) è disposta la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato, regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo, dal 15.06.2021 al 16.06.2021, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal km 3+600 (Comune di Piacenza) e km 3+800 (Comune di Gossolengo).

PROVINCIALE 36 DI GODI – Sono programmati lavori di allaccio alla rete elettrica per l’illuminazione stradale nell’ambito dell’intervento denominato ‘Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto. Riorganizzazione delle intersezioni con la Strada Provinciale n. 36 di Godi nel territorio del Comune di San Giorgio Piacentino’. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, fra le progressive km 0+000 e km 0+250 lungo la Strada Provinciale n. 36 di Godi (diramazione), in località Case Nuove (San Giorgio Piacentino), per il periodo dal 15 giugno 2021 al 18 giugno 2021 dalle ore 07.00 alle ore 19.00 (nei giorni feriali).

PROVINCIALE 462R VALDARDA – Sono programmati i lavori di posa di una nuova condotta per allaccio alla rete acquedottistica dalla progressiva km. 14+410 alla progressiva km. 14+630 in lato sinistro della strada provinciale n. 462R di Val d’Arda, nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC). Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato – regolato da movieri dalle ore 08,30 del mattino alle ore 17,30, da impianto semaforico dalle ore 17,30 alle ore 08,30 del mattino, mentre nelle giornate di sabato e domenica da impianto semaforico dalle ore 00,00 alle ore 24,00 – per tutte le categorie di veicoli nel periodo compreso dal 15.06.2021 al 29.06.2021 lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, dalla progressiva km. 14+410 alla progressiva km. 14+630 in lato sinistro nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC).