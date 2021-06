Lavori stradali in centro città, cambia la viabilità dal 28 giugno al 12 luglio

L’amministrazione comunale informa che, per consentire l’esecuzione di una serie di interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale in alcune zone della città, dalle ore 7 di lunedì 28 giugno alle ore 24 di lunedì 12 luglio, sono istituiti i seguenti provvedimenti alla circolazione.

In via Mentana, il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (i veicoli provenienti da via Mandelli, giunti all’incrocio con via Mazzini, avranno l’obbligo di svolta a destra verso la stessa strada); in via Gregorio X, nel tratto compreso tra le intersezioni stradali formate con via X Giugno e via Cavour, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione; in via X Giugno, nel tratto compreso tra gli incroci formati con via Roma e Cantone Camicia, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione, nonché – ad uso esclusivo dei residenti – il doppio senso di circolazione; in via Della Ferma, nel tratto compreso tra le intersezioni stradali con via Genocchi e via Gioia, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione; sempre in via Della Ferma, ma nel tratto compreso tra gli incroci con via Gioia e via Giordano Bruno, l’inversione del senso unico di marcia con direzione da via Gioia a via Giordano Bruno; in viale Abbadia, il senso unico con direzione dall’incrocio con via Benedettine a quello con via Alberoni; in viale Abbondanza, l’inversione del senso unico di marcia con direzione da viale S. Ambrogio a via Trebbiola.