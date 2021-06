Lenzino, prosegue il montaggio del ponte provvisorio “Il varo alla fine della prossima settimana”

Proseguono le operazioni di montaggio della ponte provvisorio Lenzino.

Dopo le operazioni di sdoganamento, nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 giugno sono arrivati in cantiere i 14 container contenenti i 216 moduli che costituiscono le travature principali del ponte. Il 15 giugno – spiega Anas – sono state avviate anche le operazioni di montaggio dell’avambecco di varo, struttura provvisoria che consente di raggiungere la spalla opposta del ponte, “che garantirà di eseguire le prossime operazioni di varo senza dover utilizzare una gru in alveo del fiume Trebbia, consentendo così l’esecuzione delle operazioni a regola d’arte ed in condizioni di maggior sicurezza per gli operai”.

Leggi anche Assemblaggio in corso per il ponte provvisorio in acciaio a Lenzino

“Il varo della struttura, che avrà una luce di 54 metri, – annuncia Anas – è programmata per la fine della prossima settimana e per ridurre i tempi di apertura del tratto stradale le lavorazioni per il raggiungimento della quota stradale del rilevato lato Piacenza e lato Genova saranno avviate in anticipo rispetto alla fine delle operazioni di varo”.