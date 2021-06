Libreria Fahrenheit 451, firmacopie del libro “Base grande 13” della piacentina Paola Chimisso

Sabato 12 giugno dalle ore 9 alle 12,30 ospite alla libreria Fahrenheit 451 di Piacenza ci sarà Paola Chimisso per il firmacopie del suo libro “Base grande 13“.

LA TRAMA – Valentina, strumentista in chirurgia, torna a calarsi nella realtà della sala operatoria dopo aver lasciato Fabio, il suo amore, al termine di un viaggio. Un ambiente ospedaliero che lei racconta in modo onesto, talvolta ironico, a dispetto di un contesto sì affascinante e stimolante, ma che sa essere anche feroce. Al suo fianco ci sono Carolina e Alessandro, una collega e un chirurgo che Valentina coglie in un momento prezioso della loro vita, tra scambi irriverenti, malintesi e riappacificazioni. Il percorso dei tre amici viene scandito da tutto ciò che alimenta una sala operatoria: le tensioni, le emergenze, le pause rubate a un tempo che corre incessante. Un evento inaspettato scuote Valentina, che si ritrova dall’altra parte della barricata. Il romanzo segue il ritmo di una coscienza intorpidita dall’anestesia, per poi far ritorno alle dinamiche rimaste in sospeso. Per lei e i suoi due amici, ritrovarsi diviene un percorso da compiere insieme, per incontrarsi, cambiati, dove si erano lasciati.

L’AUTRICE – Paola Chimisso è nata a Piacenza. Dopo gli studi liceali si è diplomata come infermiera e ha conseguito una laurea in Filosofia a indirizzo teoretico all’Università degli Studi di Parma. In seguito ha ottenuto un diploma presso la Scuola Italiana di Counseling Motivazionale. Lavora come infermiera strumentista in chirurgia generale, vascolare e toracica presso l’ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza. Ha collaborato alla gestione di diversi incontri formativi rivolti al personale sanitario dell’azienda per cui lavora. Nel 2016, per il circolo culturale “Siamo in ballo” di Piacenza ha organizzato la prima “Merenda Filosofica” sul tema “I racconti dall’Olimpo. Gli dei e le dee dentro di noi”. Base Grande 13 è la sua prima pubblicazione.