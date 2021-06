Limitazioni al traffico in via don Minzoni, Arata e Degani: le disposizioni per il mese di giugno

Per il mese di giugno, il Comune di Piacenza ha disposto diversi provvedimenti al traffico in varie parti della città. Di seguito il dettaglio delle limitazioni in via Don Minzoni, via Arata, via Degani, San Rocchino e San Bartolomeo.

Lavori in via Don Minzoni, divieto di sosta e senso unico – Per consentire l’esecuzione di interventi di riqualificazione della pavimentazione, dalle ore 6.30 di lunedì 7 alle ore 20 di mercoledì 23 giugno, in via Don Minzoni, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale formata con via Rosselli e quella formata con via Veneto, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e il senso unico di marcia in direzione di via Veneto (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia). I veicoli provenienti da via Veneto diretti verso via Manfredi, dovranno osservare il seguente percorso: via Veneto, via Tansini, via Lanza, via Gramsci.

Grest in San Giuseppe Operaio, le disposizioni al traffico in via Arata – Per garantire la sicurezza dei bambini che parteciperanno al Grest organizzato dalla parrocchia di San Giuseppe Operaio, dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, da lunedì 7 giugno a venerdì 2 luglio, in via Arata, nel tratto compreso fra l’intersezione stradale formata con via Ottolenghi e il limite della proprietà della parrocchia, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei pedoni e delle persone in bicicletta).

Provvedimenti alla circolazione in via Degani, San Rocchino e San Bartolomeo – Per consentire lo svolgimento dei lavori di posa della nuova pavimentazione, dalle ore 6.30 alle ore 19, da lunedì 7 a venerdì 11 giugno, in via Degani, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).

Inoltre, dalle 6.30 alle 19, da giovedì 10 a mercoledì 16 giugno, in via San Rocchino, nel tratto compreso tra l’incrocio formato con via Borghetto e quello formato con via Degani, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione, anche in questo caso, dei residenti, possessori di posti auto, mezzi di soccorso e di Polizia, che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in base allo svolgimento dei lavori).

Infine, sempre dalle 6.30 alle 19, da mercoledì 16 a sabato 19 giugno, in via San Bartolomeo, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale formata con piazzale Borghetto e l’incrocio con via Cantarana (in prossimità del civico 41), sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione di residenti, possessori di posti auto, mezzi di soccorso e di Polizia, ai quali sarà consentito, in relazione allo svolgimento dei lavori, circolare in entrambi i sensi di marcia).