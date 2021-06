L’Under 19 Volley Academy supera Noceto e accede alla Final Four regionale

Vittoria per 3-0 in favore dell’ITAS VAP nell’ultima trasferta della fase a gironi del campionato Under 19 regionale a Noceto, successo che qualifica le piacentine per la Final Four regionale di categoria.

Partita mai in discussione: l’ITAS VAP parte con lo spirito giusto mettendo subito in grossa difficoltà le padrone di casa e si aggiudica il primo parziale grazie ad un’ottima prestazione sia sul piano fisico che su quello tecnico. Il secondo e il terzo set proseguono sulla falsa riga de primo, con la VAP che spinge sull’acceleratore giocando all’attacco fino all’ultimo punto. MVP della partita la palleggiatrice Silvia Romanin.

AJSIA OASI NOCETO – ITAS VOLLEY ACADEMY PIACENZA 0-3

(18-25; 9-25; 5-25)

Ajsia Oasi Noceto: Ferrari, Calandra, Mariani 2, Mendi, Bertoli, Fallini 1, Gozzi, Cabassa 8, Caltabiano 3, Dispenza 1, Lazzari, Adorini (L1), Galvani (L2). Allenatore: Ferrari

ITAS Volley Academy Piacenza: Romanin 4, Sesenna 14, Masotti 4, Gilioli (C) 7, Camurri 3, Boni, Cecchini 8, Kraja, Sabatelli, Nicolini 7, Corradi, Cicola 11, Crisafulli (L1), Boselli (L2). Allenatori: Sazzi – Chiodaroli