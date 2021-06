Malore fatale in strada per un anziano di 85 anni

Malore fatale in strada, uomo di 85 anni si accascia e muore. Il fatto è avvenuto nella mattinata del 10 giugno, in via Morigi a Piacenza.

L’anziano, mentre si stava recando alla Clinica Piacenza per sottoporsi ad un esame diagnostico, si è accasciato a terra, colto da un malore improvviso. Gli avventori del bar nelle vicinanze si sono subito allarmati: l’uomo non respirava ed era incosciente. Mentre alcuni passanti hanno dato l’allarme chiamando il 118, qualcun altro è entrato nella hall della Clinica per chiedere aiuto. Alcuni sanitari si sono immediatamente prodigati ad effettuare manovre di rianimazione cardio polmonare. Nel frattempo sono giunti anche i sanitari del 118 con l’auto medica del Pronto Soccorso e un’ambulanza della Croce Bianca.

Le manovre di rianimazione sono proseguite per quasi mezz’ora, sotto gli occhi attoniti dei passanti. L’anziano è stato quindi trasportato in condizioni disperate all’Ospedale di Piacenza, dove purtroppo è deceduto.