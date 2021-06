Mamma e figlia in passeggino investite mentre attraversano la strada

Attimi di apprensione nel pomeriggio del 15 giugno in via Emilia Parmense a Piacenza, dove una donna e la figlia sul passeggino sono state investite da una vettura.

Il fatto è accaduto intorno alle 18.30, all’altezza del negozio Sport Specialist. Mamma e figlia, mentre attraversavano in prossimità delle strisce pedonali, sono state urtate da una Land Rover Discovery che sopraggiungeva in quel momento. Soccorse dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Bianca e l’autoinfermiristica del 118, sono state condotte al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Le loro condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, sul posto con due pattuglie. Il traffico ha subìto rallentamenti.