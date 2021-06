Manifestazioni Antoniniane, il programma degli eventi dal 30 giugno al 4 luglio

Arte, musica, storia e tradizione: dal 30 giugno al 4 luglio a Piacenza è in programma un ricco palinsesto di eventi in occasione della festa di Sant’Antonino, che quest’anno – dopo lo stop dell’anno scorso – ritrova anche la fiera.

Il dettaglio delle “Manifestazioni Antoniniane” (SCARICA QUI IL PROGRAMMA) è stato presentato nella mattinata del 28 giugno in una conferenza stampa in Comune: sono intervenuti l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, don Giuseppe Basini parroco della Basilica di S.Antonino, Manuel Ferrari direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi, Marilena Massarini per la tradizionale rassegna di canzone dialettale “Piacenza nel cuore”, il Maestro Patrizia Bernelich, la poetessa Doriana Riva, il prof. Fausto Frontini, il Maestro Gianluca Feccia, l’organista Leonardo Calori, il custode della Cattedrale William Pecorara e Anna Riva, tra gli organizzatori della mostra “Salute del corpo e cura dell’anima” che sarà allestita nei chiostri della basilica patronale.