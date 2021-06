Manovre pericolose alla guida di un autocarro, era ubriaco. Denunciato 40enne

Manovre pericolose alla guida di un autocarro, era ubriaco: denuncia e ritiro della patente per un 40enne.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio dell’8 giugno sulla via Emilia tra Rottofreno e San Nicolò (Piacenza). A segnalare la presenza del mezzo alcuni cittadini, che hanno contattato il comando della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta. La pattuglia ha hotato un autocarro leggero che effettuava manovre pericolose: una volta fermato, il conducente è stato sottoposto ad alcol test che ha fatto segnare un valore di quattro volte oltre il limite di legge. Al termine degli accertamenti per l’uomo, un 40enne piacentino, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente.

Un intervento che si inserisce nell’ambito dell’attività di controllo delle principali arterie stradali del territorio di competenza da parte degli agenti guidati dal comandante Paolo Costa.