“Manuale di speranza” il docente Matteo Sozzi presenta il suo libro a Perino

“Sperare fa bene: chi spera vive meglio e migliora il mondo. In qualsiasi situazione ci si trovi, basta infatti una speranza per conquistare una sorte migliore”.

E’ la riflessione iniziale presente nell’introduzione del libro “Manuale di speranza” (La scuola di Pitagora editrice), recentemente pubblicato, scritto dal docente di filosofia al liceo Gioia e volontario della pubblica assistenza di Travo Matteo Sozzi. Il volume – 50 pagine in tutto – verrà presentato nella serata di venerdì 25 giugno (ore 20:30) presso il centro sportivo di Perino, nell’ambito di “Liberi di Leggere-Libri da Leggere” (rassegna letteraria in Val Trebbia). Nel corso dell’incontro l’autore dialogherà con Irina Turcanu.

“Manuale di speranza” è un libro nato nel tempo sospeso della pandemia che insegna a guardare al futuro. Non con vana illusione, ma con consapevole fiducia. Sì perchè le speranze “poi non sono sogni, ma realtà – ricorda l’autore -. Non s’accontentano di aspettare, ma vogliono agire. Al futuro preferiscono il presente. Non sono consolazione, ma ribellione. Non vivono di emozioni, ma si nutrono d’intelligenza. Non sono fiducia, ma esercizio di potere. Non rassicurano e non rendono docili. Mai. Sono virtù, ma non riguardano la religione: Dio non spera. Lo può fare invece benissimo chi non ha divinità a cui affidarsi. Infine, le speranze danno indicazioni molto precise: raccomandano di scegliere, ribellarsi, creare, esercitare l’intelligenza, attivare la volontà, far avanzare il tempo e la storia, accrescere il proprio potere e vivere con entusiasmo. Vale la pena seguire questi consigli – afferma ancora Sozzi nell’incipit del libro -: comunque vada, la vita ne guadagnerà in pienezza e intensità”.