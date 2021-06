Marsaglia, con l’associazione SelvaticaMente un’estate ricca di eventi

Si accende l’estate a Marsaglia (Piacenza) con le iniziative organizzate dall’associazione SelvaticaMente.

Si parte sabato 19 giugno, in Piazza Veneziani, dietro il Municipio, con il mercatino di artigiani creativi, riuso e reminder. Domenica 20 giugno il mercatino continuerà con l’aggiunta di altri espositori, per concludersi intorno alle 23. Sempre domenica sarà allestito anche il tendone della Croce Rossa per prova pressione e altre informazioni sanitarie, mentre un servizio di vigilanza sarà garantito dal Gruppo Alpini di Marsaglia, per permettere il rispetto delle norme covid. Lo stesso giorno – dalle 9 alle 11 del mattino – è in programma anche un minicorso di intreccio in cesteria per bambini, condotto da Daniele Lei: per partecipare il costo è di 10 euro, prenotazione obbligatoria al 3920290449. Nel pomeriggio, alle 15,30, alla presenza delle autorità locali si terrà quindi la cerimonia di premiazione del concorso letterario “Nel cuore delle 4 province”. A seguire, ogni mercoledì a partire dal 30 giugno, alle 18,30, sempre in Piazza Veneziani, si svolgeranno una serie di presentazioni di autori e associazioni di promozione sociale.

“Viviamo la valle come possiamo – commenta Franca Oberti, presidente dell’associazione SelvaticaMente -, nonostante i tanti disagi dovuti alla pandemia, ai crolli dei ponti e agli interventi di manutenzione varia durante la stagione turistica, ormai unica fonte di guadagno per la valle. Creiamo interesse per il turismo, diffondiamo buona letteratura e promuoviamo cultura artigianale e contadina”.