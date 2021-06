“Meno tasse, più crescita”, banchetti di Forza Italia a Piacenza e Fiorenzuola

In previsione della legge delega di riforma del fisco, che verrà presentata entro fine luglio, Forza Italia prosegue la sua campagna di sensibilizzazione su questo tema, cavallo di battaglia da sempre del partito azzurro.

Con il titolo “Meno tasse, più crescita”, i dirigenti provinciali e locali del partito hanno organizzato due banchetti per accogliere militanti, simpatizzanti e tutti coloro che vogliono conoscere meglio le istanze che il partito di Silvio Berlusconi sta portando avanti. A Piacenza il banchetto si terrà in Via XX Settembre dalle ore 10 alle ore 12:30, mentre a Fiorenzuola d’Arda il banchetto si terrà in Piazza San Francesco, sempre dalle ore 10 alle ore 12:30.