Mentre corre in strada colpito da una portiera di un’auto

Colpito da una portiera aperta improvvisamente mentre correva lungo la strada. E’ accaduto in via Bianchi a Piacenza nella serata del 15 giugno.

Un 40enne è caduto a terra dopo l’impatto con la portiera di una vettura in sosta, pare che stesse facendo jogging.

Le condizioni del ferito non sono gravi. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, l’auto infermieristica del 118. L”uomo è stato portato in ospedale per un trauma alla spalla. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica di successo, gli agenti della Polizia Locale.