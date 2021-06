Dopo un inizio settimana segnato dal maltempo, migliora leggermente il quadro meteorologico a Piacenza.

Mercoledì 9 giugno – le previsioni Arpae – è attesa una giornata in prevalenza serena in pianura, con possibili annuvolamenti e occasionali rovesci o temporali sui rilievi. Le temperature minime del mattino saranno comprese 13 gradi sui rilievi e 17 gradi in pianura; massime pomeridiane tra 22 gradi sui rilievi e 30 gradi in pianura. Giovedì 10 giugno sarà una giornata all’insegna del meteo variabile, con possibili rovesci sui rilievi. Temperature minime del mattino comprese tra 14 gradi sui rilievi e 18 gradi in pianura. Massime pomeridiane comprese tra 19 gradi sui rilievi e 30 gradi in pianura.

Nei giorni successivi – la tendenza a livello regionale – il meteo si manterrà inizialmente incerto, per poi migliorare nel weekend: venerdì permangono condizioni di instabilità associate a precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio – spiega Arpae -, più probabili sui rilievi centro-occidentali. Successivamente il consolidamento di un promontorio anticiclonico favorirà il ripristino di condizioni di tempo più stabile e soleggiato. A termine periodo nuovo aumento della variabilità. Temperature prima in aumento, poi in diminuzione nella giornata di lunedì.