Moda mare: cosa indossare in spiaggia?

L’estate sta arrivando e con lei la voglia di andare al mare. La ricerca del costume perfetto è già partita da un po’, ma la vera domanda è: cosa indossare sopra il costume? Le tendenze per la moda mare di quest’anno sono all’insegna di uno stile casual chic, ovvero comodo ed elegante. Questo perché quando si va in spiaggia non ci si limita a prepararsi per prendere il sole: c’è da considerare la possibilità di prendere l’aperitivo al tramonto o più semplicemente di fare un giro tra le bancarelle. Insomma, le varianti sono tante ed è bene farsi trovare preparati, giusto?

Un abbigliamento per tutte le occasioni

Attenzione! Casual chic non significa piatto o poco colorato: le tonalità fluo sono un must con il fucsia, l’arancio, il verde e il giallo evidenziatore protagonisti. Da abbinare a modelli comodi e adatti a tutte le occasioni.

L’abbigliamento classico? Anche un semplice paio di shorts da accostare a una t-shirt da donna. I pantaloncini sono il capo che maggiormente da senso di libertà e non possono mancare nell’armadio. Il loro stile evoca solarità e allegria: ha qualcosa di sbarazzino. La moda di quest’anno li vuole molto corti: non possono mancare in tessuto jeans e sportivo. L’alternativa sono i bermuda, meglio se in lino o cotone: sono perfetti per andare al mare con stile (ed essere pronti a rimanere in spiaggia, anche al calare del sole).

Come abbinarli? A t-shirt basiche nei colori pastello oppure, abbiamo accennato, a nuances fluo. La monocromia è protagonista nella maglieria di quest’anno, sempre all’insegna di uno stile sportivo ed elegante e ben si abbina ai diversi tipi di shorts: le t-shirt di quest’anno vi daranno soddisfazione anche per gli anni futuri.

Altra tendenza è quella di abbinare la t-shirt alla fantasia degli shorts; in genere il modello è ampio e può andare bene sia con pantaloncini mini o più lunghi: sarà davvero una soluzione per tutte le occasioni.

Look fresco? Vestitino leggero

Se volete un outfit che lasci respirare la pelle, anche sotto il sole più caldo, la soluzione migliore è un vestitino, un caftano o un pareo: la sensazione di freschezza e comodità è senza pari. I colori sono sempre o monocromatici o a fantasia, lo stile rimane comfy chic.

Non solo vestitini e parei, anche il kimono diventa protagonista. E piace anche alle più giovani. Quest’anno uno dei must è il vedo non vedo e ognuno può interpretarlo a modo suo: il kimono potrà essere usato sia da solo sia con gli shorts e fuori dalla spiaggia basterà impreziosirlo con una t-shirt, sarà perfetto per la sera come per il giorno: perché la differenza quest’anno la fanno gli accessori.

Infine, non possono mancare le long shirt (anche nei modelli a canotta), in cotone per un outfit casual, oppure in tessuto trasparente per uno più audace. Infine gli abiti a rete: saranno ancora più intriganti abbinati al bikini.

La moda di quest’anno viene incontro a tutti. E rispecchia la voglia di vacanza tra relax, voglia di stare al sole, e comfort. Perché la moda, in vacanza, va sempre insieme a voi!