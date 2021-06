Mondiale Motonautica, secondo e terzo posto per Alex e Massimiliano Cremona

I campioni piacentini Alex e Massimiliano Cremona hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto nella prima tappa del Campionato Mondiale di Motonautica F250 vinta dall’ungherese Bodor . Un risultato importante che fa ben sperare nel proseguimento della stagione.

“Siamo soddisfatti, anche se non è giunta la vittoria a Borreto Po – spiega Alex Cremona -, perché ci sono stati segnali incoraggianti come la mia pole position di sabato pomeriggio e il terzo tempo di Massimiliano. Nella prima manche ho avuto un intoppo in partenza però poi ho conquistato il secondo posto, mentre nella seconda c’è stato un problema tecnico al motore che non si è acceso. Nella terza e ultima manche invece sono riuscito a superare Max nel finale conquistando la seconda posizione nella classifica generale. E’ stato invece davvero sfortunato il fine settimana del mio team nella F125. Luca Finotti dopo aver conquistato il quinto posto nella griglia di partenza della F125 è partito bene sfrecciando in testa nelle tre manche, ma in tutte le prove ha avuto problemi tecnici che lo hanno costretto al ritiro. Mattia Ghiraldi invece è giunto sesto sempre nella 125”.