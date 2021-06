Incidente sulla strada provinciale nel comune di Corte Brugnatella in località Pieve di Pratolungo, poco dopo le 10 di domenica 20 giugno in alta Val Trebbia. Il motociclista, un quarantenne, nell’affrontare una curva ha perso il controllo della sua due ruote. È stato sbalzato ed è finito in un piccolo campo in pendenza che costeggia la strada.

Sul posto immediati i soccorsi con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e l’auto medica del 118 di Bobbio. Nel frattempo è arrivato anche l’elisoccorso decollato da Parma che ha potuto atterrare ad un chilometro dall’incidente, in un prato pianeggiante. Il ferito è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma di gravi condizioni; a seguito del sinistro avrebbe riportato un trauma toracico e alla schiena.

Foto 2 di 2



Sul posto i carabinieri di Ottone per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.