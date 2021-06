Motociclista cade tra Gorreto e Ottone, soccorso con l’elicottero

Nella tarda mattinata nei presi di Gorreto, lungo la Statale 45, al confine delle province di Piacenza e Genova, un motociclista 40enne originario di di Senago (Milano) ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito sbalzato fuori dalla sede stradale.

Nella caduta ha riportato vari traumi e una commozione cerebrale. Immdiati i soccorsi, per primi sul posto i sanitari della Croce Rossa di Ottone e il personale infermieristico del 118 di Bobbio. Nel frattempo la Centrale 118 Emila Ovest di Parma ha fatto alzare in volo l’elisoccorso basato a Pavullo nel Frignano (Modena). Il ferito è stato condotto a bordo dell’ambulanza al campo sportivo di Ottone, qui è stato preso in carico dai sanitari di EliPavullo e trasportato in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Parma.