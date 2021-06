Motonautica, prova unica europea in Polonia. Alex e Max Cremona: “Pronti”

Motonautica, prova unica del Campionato Europeo in Polonia il 27 giugno. Alex e Max Cremona: “Siamo pronti per fare una gara importante”.

Domenica 27 giugno in Polonia, a Chodziez, si disputa la prova unica del Campionato Europeo di Motonautica. In gara nella F250 ci sono i piacentini Alex e Massimiliano Cremona e nella F500 Giuseppe Rossi, costruttore tra l’altro dei motori degli scafi dei piloti dello storico team di San Nazzaro. Le prove sono in programma sabato 26 giugno.

“Finalmente si respira aria di competizioni dopo il lungo stop dovuto al Covid – sottolinea Alex Cremona – quindi per noi tutto questo è ossigeno. In Polonia sarà una gara in prova unica quindi bisognerà dare tutto in un weekend ma ci sentiamo pronti dopo l’avvio della stagione a Boretto Po. Infatti nella prima prova del Mondiale abbiamo avuto qualche problemino agli scafi sia io che mio fratello, ma anche segnali positivi. Importante per me è stato ritornare alle gare di alto livello dopo tanto tempo dovuto all’emergenza sanitaria e all’incidente, ero davvero molto emozionato”.

“Siamo abbastanza fiduciosi per questa prova unica del Campionato Europeo – spiega Massimiliano Cremona – sono convinto di poter fare un’ottima gara. Sicuramente l’esperienza di Boretto Po di due settimane fa ci ha fatto capire su cosa dobbiamo puntare per migliorare. In questi giorni abbiamo lavorato proprio sui problemi avuti nella competizione che si è corsa nel reggiano. Vincere in Polonia non sarà facile perché ho ottimi avversari, ma sono fiducioso di poter fare bene”. (nota stampa)