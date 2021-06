Natura, sport e nuove tecnologie per un’estate in città da vivere sotto “L’albero”

Natura, sport e nuove tecnologie per un’estate in città, dedicata alla riscoperta della socialità e di proposte educative di socialità, trascurate nell’ultimo anno e mezzo di pandemia.

Sono queste le finalità del centro estivo L’Albero, promosso dalla cooperativa Oltre, presso la sede della scuola Genocchi in via Stradella 51 a Piacenza, dal 7 giugno al 13 agosto e dal 23 al 27 agosto.

Attività dedicate a bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, seguite da educatori professionisti e in collaborazione con esperti riconosciuti del territorio, rese ancora più accessibili alle famiglie grazie all’accreditamento della coop Oltre al progetto regionale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che consente l’accesso al servizio abbattendo la retta di frequenza.

Il centro estivo offre la possibilità di trascorrere un’estate di gioco e apprendimento in città, a contatto con la natura: i ragazzi si metteranno alla prova in laboratori che spaziano tra sport, teatro, tecnologia, privilegiando la dimensione dei piccoli gruppi nel rispetto delle normative anti covid. Verrà garantita assistenza per lo svolgimento dei compiti scolastici così come il gioco libero, in autonomia, e grazie alle ultime disposizioni, saranno anche organizzate alcune uscite in provincia.

Tra le iniziative proposte figura il teatro di improvvisazione, promosso in collaborazione con Traattori Aps, il laboratorio Madre Terra (dal raccolto alla semina di prodotti a km zero), attività a sei zampe (in collaborazione con il centro cinofilo Valluretta), Moving Lab con la Spes Borgotrebbia e Piacenza Baseball, giochi magici (la magia applicata alla scienza) e legno lab (impariamo a intagliare il legno.

Per i ragazzi più grandi, che frequentano le medie, sono state poi organizzate due attività ad hoc, nell’ottica di sondare indole e interessi specifici in chi, tra poco tempo, dovrà scegliere quale indirizzo dare al proprio percorso di studi. Ecco quindi un laboratorio di stampa in 3 d, in collaborazione con Ecipar, e un laboratorio di media education, in collaborazione con Irecoop.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0523 305336 – Cell. 338 7100143 albero@oltrecoop.com www.oltrecoop.com