“Stop all’accordo Comune-Terre Padane sul piano di demolizione e trasformazione dell’ex mercato ortofrutticolo e dell’ex consorzio agrario”.

La richiesta arriva da un comitato spontaneo composto da cittadini e associazioni che, nella mattinata del 3 giugno, ha inviato all’Amministrazione Comunale una petizione-diffida, sottoscritta da 250 soggetti, per interrompere l’iter di intervento sull’area, che contrasterebbe – si legge nel documento – “con l’interesse pubblico economico, culturale, urbanistico”. Da un lato l’accordo prevede la demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo comunale, pronto ad essere riconvertito a parcheggio pubblico; dall’altro la realizzazione di un polo commerciale di circa 19500 mq di superficie di vendita nell’area del consorzio agrario. Un progetto fortemente osteggiato dal comitato, che per spiegare i contenuti della petizione – riguardante anche la demolizione e ricostruzione del mercato coperto comunale di piazza Casali – ha organizzato una conferenza stampa proprio davanti al cancello di ingresso dell’ex mercato, in via Colombo.

“Parliamo di un’area strategica, con edifici di valore – ha spiegato Stefano Benedetti, uno dei membri del gruppo -. Ciò che chiediamo all’Amministrazione Comunale è di interrompere l’iter dell’accordo e di riconsiderare l’intera operazione, per adeguarla alle norme di legge e per intavolare un dialogo con la cittadinanza, affinché gli interventi di riqualificazione siano finalizzati prioritariamente alla risoluzione di problemi della città e di valorizzazione e riuso delle proprietà comunali per funzioni di interesse generale”. Due le idee presentate dal comitato per il possibile riuso dell’area. “Per il mercato ortofrutticolo proponiamo la riconversione in una cittadella per attività artistiche, teatrali, musicali e dello spettacolo; mentre per l’ex consorzio agrario la realizzazione di un centro polivalente per gli studenti dell’Università Cattolica, dove potrebbero svolgere attività didattiche, sportive, di svago e beneficiare di altri servizi, oggi carenti”.

Il comitato promette battaglia. “Diffidiamo il Comune ad attuare l’accordo prima del suo recepimento nel Pug (Piano Urbanistico Generale, ndr), come previsto dalla legge. Inoltre, se non dovesse arrivare risposta alla nostra petizione, procederemo alle vie legali”.

