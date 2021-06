Nuove violenze alle Novate. Foti (Fratelli d’Italia): “Il Governo si svegli”

“Ancora una volta si alza il grido di dolore dei rappresentati degli Agenti di Polizia penitenziaria, con riferimento alla situazione dei loro colleghi in servizio al carcere delle Novate, è ora che il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria battano un colpo”.

Lo sostiene Tommaso Foti, deputato piacentino di Fratelli d’Italia, in una nuova interrogazione parlamentare che mette ancora in evidenza, a pochi giorni da un precedente atto ispettivo, quanto si sta verificando presso l’Istituto penitenziario di Piacenza. Per Foti “bene ha fatto Francesco Laura, vice presidente nazionale della Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, a denunciare ancora una volta gli oggettivi pericoli per la incolumità fisica degli Agenti che prestano servizio alle Novate. A fronte di 8 feriti in soli 25 giorni – rimarca il deputato di Fratelli d’Italia – dovrebbe essere di tutta evidenza la necessità di interventi urgentissimi”. Il deputato piacentino esprime quindi la massima solidarietà agli agenti feriti “con l’auspicio che presto possano essere messi nella condizione di potere compiere il proprio dovere senza mettere a rischio l’incolumità personale, un obiettivo raggiungibile solo che si ponesse fine alle gravi carenze d’organico”

“Il Governo ed in particolare il Ministro Cartabia – conclude Foti – non possono più, a fronte di quanto sta accadendo, fare finta di nulla. Occorre infatti che unitamente al DAP prendano in mano la situazione”. (nota stampa)