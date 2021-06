Nuovo appuntamento con la visita guidata alle sagrestie delle chiese cittadine

Venerdì 25 giugno la Banca di Piacenza ha organizzato – dopo quello dello scorso 11 giugno – un nuovo appuntamento con la visita guidata alle sagrestie delle più antiche chiese della città, per dare una seconda possibilità a chi non era riuscito a partecipare al primo tour (i posti disponibili erano andati esauriti in brevissimo tempo).

Si tratta di un percorso tra arte e storia condotto dall’architetto Manrico Bissi, con ritrovo a Palazzo Galli (via Mazzini, 14) alle ore 14,45 e partenza alle 15. Questo il programma della visita, che si snoda in quattro tappe: San Pietro, Sant’Antonino, San Paolo, San Dalmazio. Il percorso si concluderà alle 17 circa. In conformità alle vigenti norme sanitarie, la visita prevede un numero massimo di 30 posti. E’ richiesta la prenotazione, che si può effettuare telefonando allo 0523 542137 o scrivendo all’indirizzo e-mail relaz.esterne@bancadipiacenza.it.

I partecipanti alla visita guidata riceveranno il volume “Sagrestie piacentine – Racconto per immagini”, edito dalla Banca, e una copia dell’ultimo numero di Bancaflash.