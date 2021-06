Nuovo asfalto in via Don Minzoni, Tassi “Asse fondamentale della nostra città”

Sono iniziati questa mattina, lunedì 7 giugno, i lavori di sistemazione della pavimentazione di via don Giovanni Minzoni a Piacenza, fra il civico 78 e via Veneto, per una lunghezza del tratto stradale interessato di circa 600 metri e una superficie di oltre 4000 mq.

“Si tratta di un asse stradale fondamentale in questa zona della città, che con questo intervento riusciamo a riqualificare in modo significativo, garantendo più sicurezza al traffico veicolare e alla circolazione ciclopedonale, e un maggiore decoro”, sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi: “Abbiamo atteso la conclusione dell’anno scolastico, in modo da impattare il meno possibile sul traffico nell’area e, in questo modo, potremo procedere con i lavori senza chiudere completamente la via alla circolazione”.

Per i lavori, che dovrebbero concludersi, salvo imprevisti dovuti a eventuali condizioni meteorologiche avverse, entro venerdì 11 giugno, la Direzione lavori ha disposto il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata e il senso unico di marcia con direzione da via Manfredi a via Veneto.