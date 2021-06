Ancora sangue sull’A1, camionista muore a poche centinaia di metri dall’incidente di ieri

Nuovo tragico incidente lungo l’autostrada A1 nei pressi di Cadeo, un camionista è deceduto in seguito allo scontro tra due mezzi pesanti avvenuto allo stesso chilometro del tamponamento tra una cisterna e un autoarticolato della mattinata del 22 giugno.

Foto 2 di 2



Anche nel sinistro odierno sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti che si sono tamponati all’altezza del cavalcavia di Roveleto. Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica di Fiorenzuola e l’auto infermieristica e i vigili del fuoco, è arrivata anche l’eliambulanza. Vani i tentativi di rianimare il ferito, che si trovava alla guida di uno dei due camion.

Rallentamenti lungo il tratto interessato dal sinistro anche se l’autostrada non è stata chiusa. Sul posto la Polstrada di Guardamiglio: sono in corso accertamenti per capire se tra le cause ci sono i restringimenti della carreggiata ancora presenti dopo l’incidente con l’incendio di ieri.

IN AGGIORNAMENTO