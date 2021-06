“Nonostante il lockdown e le difficoltà, questi ragazzi hanno continuato a tenere la schiena dritta e aver voglia di gareggiare, mettendosi alla prova in competizioni non facili. Il loro impegno ci ha fatto sentire che la vita stava andando avanti e che noi prof dovevamo dare, a nostra volta, il meglio. Grazie”.

Si è aperta così a palazzo Farnese la cerimonia di premiazione delle Olimpiadi di matematica e fisica, con il sentito saluto di Elisabetta Fumi, referente distrettuale delle olimpiadi della matematica, a suggello di quasi due anni di attività scolastica davvero difficile, per gli studenti e gli insegnanti. Proprio per questo, quella di palazzo Farnese è stata una vera e propria festa, la giusta ricompensa per l’impegno al di là del risultato. A dividere il palco con la prof Fumi, Andrea Baldini, che ha condotto la cerimonia, e il docente Carlo Colombini, referente distrettuale delle olimpiadi di fisica. Presente, per un saluto, anche l’assessore Jonathan Papamarenghi. “Palazzo Farnese è la casa dei piacentini e della cultura, del bello. Non penso che potesse esserci quindi occasione migliore di questa per incontrarvi e dare – ha detto – da parte dell’amministrazione comunale di Piacenza un abbraccio a tutti voi, ragazzi”.

Ecco quindi i vincitori delle competizioni, sia dell’anno 2019 – 2020 che 2020 – 2021, premiati dagli sponsor della manifestazione: Alessandro Fanni – fondatore della startup innovativa CShark, Giancarlo Gerosa di Banca Generali.

OLIMPIADI DELLA FISICA A.S. 2019-20

– Andrea Azzali del Liceo Colombini, ora studente al primo anno di Fisica alla Scuola Superiore Normale di Pisa, secondo classificato e ammesso alla finale nazionale

– Martino Barbieri del Liceo Galilei di Crema primo classificato e ammesso alla gara nazionale (lo scorso anno la gara nazionale non si è disputata causa covid)

OLIMPIADI DELLA FISICA A.S. 2020-21

FASCIA BRONZO:

– Federico Antonini del Liceo Cairoli di Vigevano

– Bagnato Maya del Liceo Gandini di Lodi

– Michele Casella del Liceo Taramelli di Pavia

– Maserati Michele del Liceo Gioia di Piacenza

FASCIA ARGENTO e ammessi alla finale nazionale:

– Filippo Sartori del Liceo Respighi di Piacenza

– Matteo Picco del Liceo Taramelli di Pavia

FASCIA ORO

– Martino Barbieri del Liceo Galilei di Crema primo classificato e ammesso alla gara nazionale



OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2019-20

Gara Distrettuale Individuale

– Pietro Scaglioni del Liceo Respighi di Piacenza, ottavo classificato

– Laura Queirazza del Liceo Volta di Castel San Giovanni, settima classificata

– Riccardo Rimondi del Liceo Gioia di Piacenza, sesto classificato

– Giovanni Vallisa del Liceo Mattei di Fiorenzuola, quinto classificato

– Andrea Rossetti del Liceo Colombini di Piacenza, quarto classificato

– Kamalbeer Singh dell’ISII Marconi di Piacenza, terzo classificato

Ammessi alla finale nazionale

– Filippo Sartori del Liceo Respighi di Piacenza, secondo classificato

– Andrea Azzali del Liceo Colombini di Piacenza, primo classificato e vincitore della medaglia di bronzo

Gara delle Prime

– Alessandro Baia del Liceo Gioia di Piacenza, secondo classificato

– Giacomo Corbellini del Liceo Respighi di Piacenza, primo classificato

Gara a squadre del biennio- Coppa Euclide

– Squadra biennio Liceo Colombini, seconda classificata

– Squadra biennio Liceo Respighi, prima classificata

Gara a squadre mista

– Squadra Liceo Respighi- ammessa alle semifinali nazionali

Gara a squadre femminile

– Squadra Liceo Respighi- ammessa alla finale nazionale

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2020-21

Gara Distrettuale Individuale

– Davide Zoccola del liceo Volta di Castel San Giovanni, ottavo classificato

– Giovanni Vallisa del liceo Mattei di Fiorenzuola, settimo classificato

– Luca Monti del liceo Respighi di Piacenza sesto classificato

– Andrea Rossetti del Liceo Colombini di Piacenza, quinto classificato

– Luca Leopardi del liceo Respighi di Piacenza quarto classificato

– Carla Greco del liceo Respighi di Piacenza terza classificata

Ammessi alla finale nazionale

– Filippo Sartori del Liceo Respighi di Piacenza, secondo classificato

– Michele Maserati del Liceo Gioia di Piacenza, primo classificato

Gara delle Prime Migliori delle Prime alla I fase della gara distrettuale

– Jacopo Bollati del liceo Colombini di Piacenza

– Pietro Manca del Liceo Colombini di Piacenza (ammesso anche alla II fase della gara distrettuale)