Oltre 400 richieste di adozione per i 9 golden retriever sequestrati nei giorni da un allevamento nel piacentino, ma sono tanti i cani ancora in attesa nei canili della provincia di Piacenza.

Lo fanno presente i gestori della struttura di Montebolzone ad Agazzano, attraverso i propri profili social. Un interesse, quello nato nei confronti dei 9 golden, dovuto proprio alla loro razza. Ma l’amore che un cane può dare non ha pedigree. “I 9 golden retriever di cui ci stiamo occupando per evitare il loro dissequestro durante il processo, hanno ricevuto più di 400 richieste di adozione (seppur temporanea) che stiamo ancora valutando – scrivono i gestori del canile di Montebolzone -. Ne siamo felicissimi, ma se qualcuna di queste persone volesse adottare un altro dei cani del canile (anzi dei 4 canili della nostra provincia), loro vi aspettano a zampe aperte. E in un batter d’occhio svuotiamo tutti i box”.