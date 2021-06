Omaggio alle donne con “Le padrone di Parma e Piacenza”, saggio dell’accademia Tersicore

Prosegue con successo #EstateFarnese: dopo i grandi nomi di questi giorni, andrà in scena mercoledì 23 giugno, alle 20.45, “Le padrone di Parma e Piacenza”, spettacolo interpretato dalle ballerine dell’Accademia Tersicore A.E.D.&S.

Dieci quadri coreografici di teatro-danza, danza classica, moderna-contemporanea e “Urban dance” in cui le ballerine daranno vita a suggestive interpretazioni sia della Piacenza farnesiana che dei secoli successivi, tra duchesse, principesse, dame, che hanno calcato la scena del Rinascimento italiano e hanno lasciato un’impronta anche qui. Alcune amate, altre meno, alcune politicamente impegnate, altre più dedite alle vicende di corte, alle feste e ai banchetti.

Lo spettacolo, con testi riadattati dalla direttrice artistica Tiziana Marzaroli, è dedicato a Carmen Artocchini, attenta e qualificata studiosa delle vicende storiche e folkloristiche della nostra terra, conosciuta per i suoi libri e per la sua vasta cultura etnografica del nostro territorio.

La scenografica minimalista è stata dettata da una personale scelta da Tiziana Marzaroli, per dare risalto alla cornice prestigiosa in cui si svolge l’evento: “Palazzo Farnese non ha bisogno di forme ridondanti, parla già da sé e l’austera sua bellezza mette ancor più in evidenza il carattere introverso e a volte schivo dei piacentini”.