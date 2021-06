Pallacanestro Fiorenzuola, si separano le strade con Antonio Brighi

Si separano le strade di Pallacanestro Fiorenzuola e Antonio Brighi: come comunica il club, il giocatore non farà parte del roster in vista della stagione 2021/2022.

Antonio Brighi ha collezionato in stagione 6,8 punti di media in 21 gare disputate, con 2,2 rimbalzi e 1,5 assist di media a partita. “Ad Antonio – si legge nella nota della società – il ringraziamento per la stagione svolta con la maglia di Fiorenzuola Bees ed il migliore augurio da parte della società per il proprio futuro sportivo e personale”.