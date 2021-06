‘Partecipare la democrazia’, aperta fino a domenica la mostra sulla storia del Pci

Resterà allestita all’interno della Casa del Popolo di Rivergaro fino a domenica sera alle ore 18.30, la mostra itinerante “Partecipare la democrazia – Storia del PCI in Emilia-Romagna”, per poi partire alla volta di Parma e toccare a seguire tutte le città della regione.

La tappa piacentina della mostra, organizzata da Fondazione Piacenza Futura in collaborazione con l’Istituto storico di Piacenza, sta registrando un’ottima affluenza di visitatori ed è necessario prenotare la propria visita scrivendo a fondazione@piacenzafutura.it o inviando un SMS o un messaggio whatsapp al numero 392 6473612. Gli orari di apertura sabato e domenica saranno dalle ore 10 e 30 alle 13 e dalle 16 alle 18 e 30.

L’esposizione è curata dallo storico dell’Università di Bologna Carlo De Maria ed è articolata in due sezioni principali: una racconta la parabola del Partito comunista ripercorrendo le sue fasi storiche dalla fondazione fino agli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, fine di un’intera epoca in Italia e nel mondo; la seconda ha un’impostazione tematica e tratta numerosi aspetti della storia sociale, culturale e politica del PCI emiliano-romagnolo: l’attivismo femminile; il modello di welfare territoriale; la questione giovanile; le comunità operaie; le feste de l’Unità e le case del popolo; le scelte economiche.

Altri tasselli importanti del percorso espositivo sono un video-racconto per immagini della storia del PCI a Piacenza; la ricostruzione ambientale di una sezione di partito, con manifesti, libri e altri cimeli della storia del PCI; una parte dedicata agli “eretici” e “dissidenti” del partito, che hanno arricchito la vita della sinistra lungo il Novecento; una sezione audiovisiva che propone brani del film documentario “Paura non abbiamo” del regista Andrea Bacci, incentrato sulle storie delle migliaia di persone che negli anni Cinquanta vennero ingiustamente licenziate da fabbriche e luoghi di lavoro a causa della militanza nel PCI o in altre organizzazioni politiche e sindacali della sinistra.

Informazioni utili

Dal 6 al 13 giugno 2021 all’Auditorium della Casa del Popolo di Rivergaro, Via Don P. Luigi Veneziani, 64

Orari: sabato e domenica 10 e 30-13 /16-18.30.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Prenotazioni: SMS o Whatsapp al: 392 6473612; e-mail: fondazione@piacenzafutura.it

Facebook: @FondazionePiacenzaFutura

Instagram: storiapci_piacenza