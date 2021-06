Pattinaggio, tanti impegni e buone prestazioni per gli atleti della Lepis

Per la società piacentina Lepis un fine maggio e inizio giugno ricco di appuntamenti.

Si è svolta infatti il 23 maggio, a Cavriago, la settima tappa del Trofeo Nazionale Emilia-Romagna AICS: protagonisti sono stati Mathias Gelsumino, alla sua primissima gara, dopo soli 6 mesi di pattinaggio, Cecilia Manca e Francesca Quartieri, che hanno concluso con un buon programma di gara. Buona prestazione anche per Lucrezia Finelli e Simona Tortora. Nella stessa giornata, a Lugo di Romagna, si sono svolti i campionati regionali FISR, e per la società Lepis sono scese in pista Cecilia Ferrazzi e Viola Campolonghi.

La settimana successiva, il 29 maggio, a Parma, si è tenuta l’ultima tappa del Trofeo Nazionale Emilia-Romagna AICS, Martina Devoti, Natasa Vukelic e Elena Ripa, hanno affrontato la gara a testa alta e con determinazione. Il 2 giugno, a San Giovanni in Persiceto (BO), si sono svolti i campionati regionali UISP, protagonisti di questa competizione Sara Rossi e Catrina Codeghini. Sempre a San Giovanni in Persiceto, il 6 giugno hanno affrontato la gara UISP, Marco Vailetta, Alessia Bollani e Simone Colli. Ultimo appuntamento, a San Marino, il 7 giugno con il Trofeo Nazionale FISR, dove hanno gareggiato Viola Campolonghi e Cecilia Ferrazzi, con due buone prestazioni.

Tanti atleti e tante soddisfazioni. Prossimo appuntamento ai Campionati Italiani FISR che si svolgeranno a Rimini e a Riccione.