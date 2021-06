Piacenza Expo riparte nel segno della sostenibilità e dell’energia green con Zeroemission, la fiera B2B dedicata alla produzione elettrica, all’accumulo e alla mobilità a zero emissioni.

Alla manifestazione, che proseguirà anche giovedì 24 giugno, sempre con orario 9-18, si sono dati appuntamento i protagonisti del mondo delle energie rinnovabili e della mobilità a impatto zero: per le oltre 100 aziende espositrici si tratterà di un “ritorno in presenza” in grande stile, la prima vera occasione, dopo il lungo stop dell’ultimo anno, per incontrare fornitori, potenziali clienti e buyers in un unico evento specificamente dedicato alle tecnologie e ai prodotti innovativi del settore. Al taglio del nastro era presente, insieme all’amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, anche l’assessore regionale Vincenzo Colla.

“Ripartiamo più determinati di prima – ha detto Cavalli -, con un evento importante e di attualità. E’ una scommessa fatta insieme agli organizzatori, perché si tratta di un’iniziativa che parte ex novo, con un’offerta completa dedicata alle rinnovabili, tra pannelli solari e macchine elettriche. Abbiamo poi già definito il nostro programma, da settembre fino a dicembre, con eventi importanti come Geofluid, il mercato dei vini indipendenti, Apimell e la mostra ornitologica. Insomma, noi ci crediamo sempre di più e dobbiamo ringraziare i soci, che hanno approvato il nostro bilancio e quelli esterni che hanno aderito all’aumento di capitale”.

“In Regione è evidente una ripresa molto forte – sottolinea Colla -, al 5,5% secondo Unioncamere. E’ un fatto notevole. Lo scorso anno abbiamo perso il 9%, ma negli ultimi 20 anni non abbiamo mai visto una ripresa del genere. Questa ripresa va gestita e le fiere sono fondamentali, perchè rappresentano le nostre filiere e tessono relazioni internazionali”. “La firma del Decreto ministeriale che autorizza il pagamento dei 450 milioni di euro destinati alle fiere, ai congressi e agli operatori della logistica e trasporto è un’ottima notizia – ha aggiunto Colla, che proprio a Piacenza ne ha ricevuto comunicazione telefonica dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia -. Il ministro mi ha anche avvisato che il governo italiano ha inviato all’Europa richiesta formale per poter finanziare con le stesse modalità della Germania il sistema delle nostre fiere internazionali, che a causa della pandemia ha registrato perdite anche dell’80%, uscendo così dai vincoli del de minimis”.

“L’erogazione dei fondi è una risposta importante e a lungo attesa dall’intero comparto espositivo, che è stato fra i più colpiti dalle limitazioni imposte dalla pandemia ed è fra gli ultimi a ripartire – ha aggiunto l’assessore-. Proprio oggi Zeroemission, per esempio, ha segnato la ripresa dell’attività in presenza di Piacenza Expo con una fiera che, oltre a promuovere l’innovazione tecnologica in un settore strategico come quello dell’energia ‘green’, valorizza l’identità storica di questa città. Anche in questo va riconosciuto il grande rilievo delle fiere, straordinario moltiplicatore economico capace di favorire nuove relazioni nazionali e internazionali, promuovendo insieme alle nostre filiere di eccellenza tutto il territorio che le ospita”.