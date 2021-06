“Chi ha prenotato la prima dose con Pfizer o Moderna non corre rischi di slittamento”

“In Emilia Romagna la variante Delta del virus ha ancora percentuali molto basse, la settimana scorsa sono stati rilevati 15 casi su oltre un migliaio di sequenziamenti. Questa variante non sembra in questo momento girare con percentuali elevate ma continueremo a vigilare”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini nel punto stampa online sulla pandemia. Per quanto riguarda i vaccini, alle 11 oltre 3,3 milioni di dosi somministrate. “Siamo al 91,7% di dosi somministrate su quelle consegnate, siamo la prima regione”. Sempre Donini ha comunicato che nella giornata odierna si sono registrati 89 nuovi casi di coronavirus sulla base di oltre 16mila e 800 tamponi totali delle ultime 24 ore. L’età media nuovi contagi è molto bassa, 33,5 anni, con un solo decesso una donna di 77 anni in provincia di Parma. In calo i ricoveri: meno 15 pazienti nei reparti Covid (245 in totale) e meno 2 in terapia intensiva dove con 49 degenti totali si scende sotto quota 50.

Cala anche l’incidenza settimanale dei nuovi casi di coronavirus che sono 17 su 100mila abitanti.

Donini ha poi ribadito che in regione non ci saranno somministrazioni di Astrazeneca, “così come indicato dal Governo, alla popolazione vaccinabile al di sotto dei 60 anni”. “Niente AstraZeneca in Emilia-Romagna nemmeno agli under 60 che lo chiedono in modo volontario” – ha precisato. Quanto al rischio di non avere scorte sufficienti di vaccini a mRna (Pfizer o Moderna) per coprire le seconde dosi di under 60 che hanno fatto la prima con AstraZeneca questo, ha detto l’assessore, “ha a che fare col tema di come muovere le scorte, che è un tema immenso che però finora non ci ha impedito di avere buone prestazioni”. Comunque chi in Emilia-Romagna ha una prima dose prenotata con Pfizer o Moderna al momento “non corre il rischio” di uno slittamento di data per l’esigenza di dover dirottare quella dose a un under 60 che deve fare il richiamo con mRna e non piu’ con AstraZeneca.