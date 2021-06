Incidente lungo la Statale 45 nel pomeriggio di domenica 6 giugno.

Appena superato l’abitato di Fabiano, in direzione Travo, il conducente di un’auto – una Volkswagen Polo – con a bordo, oltre a lui, altre 4 persone, effettuando una curva ha perso il controllo del veicolo, il quale ha sbandato fuori strada terminando la propria corsa ribaltato.

Immediati sono scattati i soccorsi: quattro i feriti, tutti ragazzi di giovane età. In tre sono stati portati all’ospedale di Piacenza dalle ambulanze della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e dalla Pubblica Assistenza di Travo; mentre un altro, in condizioni più gravi, è stato trasportato in volo a Parma dall’elisoccorso. Sul posto anche l’auto infermieristica del 118 di Piacenza. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bobbio, mentre i rilievi del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile di Bobbio, con in ausilio una pattuglia della Polizia Stradale di Piacenza.