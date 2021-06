Piacenza Baseball, al De Benedetti arriva la capolista Poviglio

Il prossimo appuntamento che attende il Piacenza Baseball per la tredicesima e quattordicesima giornata di andata del Campionato di Serie B è assai impegnativo: domenica 27 giugno lo stadio De Benedetti sarà teatro del doppio incontro casalingo contro la formazione reggiana del Poviglio, attualmente in testa al Girone A con un bilancio di 12 vittorie e solo 2 sconfitte. Impegnativo comunque non vuol dire preoccupante, in quanto i ragazzi di Marenghi hanno finora dimostrato di giocarsela sempre alla pari con ogni formazione affrontata ed i buoni propositi perché questa condizione sia una costante ci sono tutti. Analizzando le statistiche si può constatare che il Poviglio è solidissimo nel reparto lanciatori, i quali concedono sempre poco agli attacchi avversari; mentre i numeri che rivelano le prestazioni nel box di battuta pendono dalla parte dei biancorossi, che possono vantare statistiche offensive migliori di quelle dei primi in classifica. Questo aspetto può far pensare ad incontri equilibrati e chiusi nel punteggio, ma come detto in precedenza, ogni pronostico in questo Campionato è un vero e proprio azzardo.

L’ultimo turno in quel di Avigliana ha evidenziato un leggero calo generale delle prestazioni da parte dei biancorossi, soprattutto a livello di mentalità, con la squadra che è parsa a tratti arrendevole e con poca grinta. Il finale di partita del secondo incontro potrebbe però aver fatto scattare quella condizione psicologica necessaria per affrontare al meglio i prossimi impegni: il pareggio raggiunto, la ripresa chiusa senza concedere punti in situazioni di basi piene e zero eliminati ed il successivo vantaggio mantenuto poi fino a fine partita, possono essere elementi chiave per il cambio di passo della mentalità.

Programma giornata: Reggio Emilia-Junior Parma; Ares Milano-Codogno; Fossano-Legnano; Piacenza-Poviglio; riposa: Avigliana

Classifica Girone A: Poviglio 12v 2p; Junior PR 8v 2p; Codogno 9v 3p; Reggio E. 7v 3p; Piacenza 4v 6p; Ares MI 5v 9p; Fossano 4v 8p; Avigliana 4v 10p; Legnano 1v 11p