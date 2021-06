Piacenza Baseball, l’Under 12 torna alla vittoria contro lo Junior Parma

Buona prova casalinga per l’Under 12 del Piacenza Baseball che al Montesissa ha battuto i cugini parmensi dello Junior con il punteggio di 7-5. Il bilancio in campionato parla finora di due vittorie ed una sconfitta con incoraggianti prospettive per il futuro in un girone che, come ci si attendeva, si sta dimostrando equilibrato e di buon livello per la categoria.

Contro lo Junior i biancorossi hanno comandato la partita fin dall’inizio resistendo poi al ritorno avversario. Il manager Davide Bertonazzi ha schierato la seguente formazione: Chalas lan, Agosti ss, Travaini ec, Pancini 3b, Achilli 1b, Riviera es, Piana ec (Quartieri), Milani 2b, Bertonazzi ed.