Piacenza Baseball, successo per l’Under 12. L’Under 14 domenica contro Crocetta

Quest’anno il settore giovanile del Piacenza Baseball ci sta abituando a registrare significative soddisfazioni.

Anche dall’anticipo di giovedì sono arrivate ottime notizie per l’Under 12, vittoriosa a Parma 6-5 contro i Crocetta Sharks. Con 4 vittorie ed una sconfitta i biancorossi si mantengono secondi nel girone e nella fase discendente della stagione cercheranno quel filotto di risultati che gli consentirebbe di aspirare al primato finale. Ma già ora la squadra sta andando oltre ogni più rosea previsione, anche considerando la giovane età dei suoi componenti.

Domenica mattina (ore 10) al Montesissa scende in campo invece l’Under 14 contro i pari età della Crocetta Parma. Alla stessa ora play-ball anche al De Benedetti per Brescia-Senago Under 15 (zona lombarda). La partita rientra nell’accordo di franchigia tra Piacenza e Brescia per la creazione di una squadra mista in questa categoria, con le partite casalinghe che hanno sempre come teatro il diamante.

PIACENZA 0-0-3-0-2-1 6 CROCETTA 1-0-0-0-0-4 5

Formazione: Chalas lan (rilievi Achilli e Pancini), Agosti ss, Travaini ric, Achilli 1b, Riviera 2b, Pancini 3b, Piana ec, Quartieri es, Milani ed.