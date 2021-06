Piacenza Baseball, weekend da incorniciare per le giovanili

Solo soddisfazioni nel weekend per le giovanili del Piacenza Baseball. Vincono sia Under 14 che Under 12, che continuano a mantenersi nelle zone alte della classifica.

Sabato scorso i più giovani hanno vinto in trasferta a Poviglio col punteggio di 12-5. Partita in discesa per i biancorossi che dopo 3 innings avevano già ipotecato il successo (5-0). Una sola battuta valida per i padroni di casa contro le nove dei piacentini. Sul monte di lancio si alternavano nell’ordine Chalas, Achilli e Riviera.

Questa in dettaglio la formazione: Chalas, Agosti, Travaini, Pancini, Achilli, Riviera, Piana (Bertonazzi), Quartieri, Milani. La squadra di Bertonazzi tornerà in campo già giovedì con l’anticipo a Parma contro la Crocetta.

PIACENZA 2-0-3-3-0-4 12 POVIGLIO 0-0-0-1-0-4 5

Molto bene anche l’Under 14, che al Montesissa ha battuto 9-1 il Sala Baganza.

SALA BAGANZA 0-0-0-0-0-0-1 1 PIACENZA 0-5-0-4-0-0-R 9